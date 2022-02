Nissan Juke - Scatta l' ora dell' elettrificazione | la crossover è anche Hybrid

(Di lunedì 28 febbraio 2022)per laè giunto il momento. La compatta giapponese accoglie nella gamma la versione, che, sfruttando le sinergie con Renault per il powertrain, affianca il 1.0 turbo benzina già disponibile a listino. La sport utility adotta infatti il medesimo schemae Clio e Captur E-Teched è quindi tecnicamente una ibrida "full": la Casa non ha ancora reso noti prezzi e tempi per la commercializzazione. Fullcome le Renault. Nel cofano troviamo il 1.6 benzina aspirato da 94 CV e 148 Nm abbinato al motore elettrico da 49 CV e 205 Nm e alla batteria da 1,2 kWh. presente poi l'innovativa trasmissione automatizzata quattro marce priva di sincronizzatori e di frizione già proposta dalla Renault, che utilizza ...

, arriva il full hybrid dell'Alleanza con Renault e Mitsubishi. Presenta il motore ibrido multi - mode, con accensione sempre 100% elettrica. E formato dal benzina da 69 kW (94 cv) con ...LaHybrid propone quindi una esperienza di guida che privilegia la propulsione elettrica (fino all'80% nel ciclo urbano) e ottimizza i consumi: in attesa dei dati di omologazione ...In attesa di test drive, ecco cosa i giapponesi promettono a proposito del del motore ibrido della Nissan Juke: piacere di guida ed efficienza. In premessa, è composto da un propulsore a combustione i ...Nissan Juke Hybrid è in arrivo nel corso del 2022, prima versione elettrificata del crossover, con efficienza e tecnologia all'avanguardia.