Niente ferie e riposi, al pronto soccorso. Dal 7 marzo medici sempre in servizio, l'Asur cerca camici bianchi dalle coop (Di lunedì 28 febbraio 2022) SENIGALLIA - Dal 7 marzo ferie e riposi sospesi per i medici del pronto soccorso , per garantirne due nel pomeriggio, se non arriveranno rinforzi. La mattina ne rimarrà uno da solo. Il primario ha ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 28 febbraio 2022) SENIGALLIA - Dal 7sospesi per idel, per garantirne due nel pomeriggio, se non arriveranno rinforzi. La mattina ne rimarrà uno da solo. Il primario ha ...

Advertising

armammagheddon : Certo..da due anni si lavora come schiavi niente ferie doppi turni stipendio da vergognarsi! Niente pensione e si l… - marco_vallari : Domani farò una cosa speciale. Un giorno di ferie e mi recherò al mare. Mia madre prima di morire ha chiesto di ved… - francybine : Che bello che sono in ferie e non ho letto praticamente niente tutto il giorno...?? - MariaVarola : @VPrivaci Ma non siamo chiusi da due anni, io son stata chiusa due mesi, poi sempre meno, anno scorso andata in fer… - Pidgeon70 : Eh niente. Il mio cervello è in ferie, non c'è altra spiegazione. -