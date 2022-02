Nettuno ‘Dammi i soldi’ | picchia e lascia sanguinante l’anziana madre | lei lo denuncia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Maltrattava la mamma, la aggrediva, lava e le estorceva denaro. La faceva vivere in un incubo, senza rispetto per quella donna che gli aveva donato la vita. Incubo al quale gli agenti di Polizia del Commissariato di Anzio-sabato scorso, il 26 febbraio, hanno messo la parola fine perché hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal GIP di Velletri, nei confronti del figlio violento. Si tratta di un 58enne di, identificato per T.M, che da tempo vessavamamma di 86 anni. Aggredisce ela mamma L’uomo, disoccupato e tossicodipendente, da tempo vessavacon continue richieste di denaro per l’acquisto della droga. Al rifiuto dell’86enne, che vive con i ...