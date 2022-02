Netflix | catalogo marzo 2022 | i film e le serie tv in uscita

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ha in serbo tante novità per i suoi abbonati per quanto riguarda il mese di. Ilsarà aggiornato con nuovitv molto attese tra cui Bridgerton, The Last Kingdom e The Guardians of Justice. Non mancheranno itra alcuni di vecchio genere come ad esempio Lo chiamavano Trinità e quelli nuovi di zecca come The Adam Project. Vediamo tutte le nuove uscite del mese sisulla piattaforma streaming.: ie letv inIldisarà ricco di novità a partire dal primo giorno del mese. Domani 1° ...