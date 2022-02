Nessuna tregua durante i negoziati ma aumenta l'offensiva contro Kharkiv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma. La delegazione russa e quella ucraina si sono incontrate mentre Kharkiv subiva i bombardamenti più pesanti dall’inizio della guerra. L’attacco si è concentrato nella parte nord-orientale della seconda città più grande dell’Ucraina; secondo alcuni esperti sono state usate bombe a grappolo, vietate da un trattato ratificato da 110 paesi, che hanno fatto molti morti. Non c’è ancora un numero esatto, ma le foto che provengono da Kharkiv mostrano strade sporche di sangue, cadaveri, bombe conficcate nell’asfalto. I colloqui al confine tra la Bielorussia e l’Ucraina non hanno portato a una tregua, e nonostante le novità dal fronte le delegazioni sono pronte a rivedersi, sono stati previsti altri due round di negoziati probabilmente al confine con la Polonia, ma le date e la disponibilità verranno comunicate dopo aver ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma. La delegazione russa e quella ucraina si sono incontrate mentresubiva i bombardamenti più pesanti dall’inizio della guerra. L’attacco si è concentrato nella parte nord-orientale della seconda città più grande dell’Ucraina; secondo alcuni esperti sono state usate bombe a grappolo, vietate da un trattato ratificato da 110 paesi, che hanno fatto molti morti. Non c’è ancora un numero esatto, ma le foto che provengono damostrano strade sporche di sangue, cadaveri, bombe conficcate nell’asfalto. I colloqui al confine tra la Bielorussia e l’Ucraina non hanno portato a una, e nonostante le novità dal fronte le delegazioni sono pronte a rivedersi, sono stati previsti altri due round diprobabilmente al confine con la Polonia, ma le date e la disponibilità verranno comunicate dopo aver ...

