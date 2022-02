Negoziati Russia Ucraina, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo round ai confini tra Polonia e Bielorussia. Mosca parla di “punti di contatto”. Kiev di “qualche progresso” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stando a quanto riportano diversi media internazionali i Negoziati Russia Ucraina, in corso da questa mattina nella città bielorussa di Gomel (leggi l’articolo), si sono conclusi con un accordo tra le parti a proseguire i colloqui anche nei prossimi giorni. “Abbiamo trovato punti di contatto sui quali costruire una posizione comune” ha detto il capo della delegazione russa ai colloqui con gli ucraini, Vladimir Medinsky. Negoziati Russia Ucraina, proseguiranno nei prossimi giorni al confine tra Polonia e BieloRussia Secondo quanto è stato riferito, sempre dai media russi citando fonti del Cremlino, i Negoziati proseguiranno al confine ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stando a quanto riportano diversi media internazionali i, in corso da questa mattina nella città bielorussa di Gomel (leggi l’articolo), si sono conclusi con un accordo tra le parti a proseguire i colloqui anche nei. “Abbiamo trovatodisui quali costruire una posizione comune” ha detto il capo della delegazione russa ai colloqui con gli ucraini, Vladimir Medinsky., proseguiranno neial confine trae BieloSecondo quanto è stato riferito, sempre dai media russi citando fonti del Cremlino, iproseguiranno al confine ...

lauraboldrini : Mentre #Ucraina e #Russia avviano i #negoziati, il dittatore bielorusso #Lukashenko, garante dell'incontro, con un… - GiovaQuez : A #negoziati in corso la Russia sta usando bombe a grappolo - metodo vietato dalla Convenzione di Oslo - sulla popo… - MattiaBBagnoli : La butto lì. Ucraina e Russia fanno fatica a trovare una città dove trovarsi per i negoziati: no Minsk (parte in ca… - Donati7Nicola : RT @babylonboss: Crimea a Russia e Ucraina neutrale mi pare un ottimo compromesso, questa guerra deve finire subito e il costo mi sembra ad… - Albinocontente4 : ?? Guerra Russia-Ucraina, c'è l'accordo sui negoziati. La situazione ?? La pace è vicina ???????? -