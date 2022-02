Negoziati Russia-Ucraina, Mosca: ci sono le basi per trattare con Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv mentre si fa ambivalente la posizione della BieloRussia. . Putin: possiamo compensare le sanzioni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuove esplosioni ae Kharkiv mentre si fa ambivalente la posizione della Bielo. . Putin: possiamo compensare le sanzioni

Advertising

lauraboldrini : Mentre #Ucraina e #Russia avviano i #negoziati, il dittatore bielorusso #Lukashenko, garante dell'incontro, con un… - GiovaQuez : A #negoziati in corso la Russia sta usando bombe a grappolo - metodo vietato dalla Convenzione di Oslo - sulla popo… - MattiaBBagnoli : La butto lì. Ucraina e Russia fanno fatica a trovare una città dove trovarsi per i negoziati: no Minsk (parte in ca… - Destradipopolo : 17:50 Prossimi colloqui al confine tra Polonia e Bielorussia I negoziati tra #Russia e #Ucraina proseguiranno al co… - Anto_Matti1987 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Russia e Ucraina prevedono un 'secondo round' dei colloqui. Lo riferiscono fonti di Kiev ai negoziati, che si son… -