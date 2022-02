Negoziati Kiev Mosca conclusi, Putin pretende: “Ucraina neutrale e Crimea alla Russia” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra in Ucraina. I Negoziati con la Russia a Gomel si sono conclusi. La delegazione russa fa sapere che “è possibile trovare terreno comune”. Nuove trattative si terranno nei prossimi giorni. Il presidente russo Vladimir Putin in una telefonata a Emmanuel Macron ha dichiarato che un accordo sarà possibile quando l’Ucraina sarà “neutrale” e quando sarà riconosciuta “la sovranità russa sulla Crimea“. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la richiesta di adesione all’Unione europea. Nel frattempo, la guerra non si ferma. Missili sono stati lanciati a Kharkiv, dove sono in corso violenti scontri, e “decine di civili – fa sapere il ministero degli Interni ucraino – sono stati uccisi“. Intanto, iniziano gli effetti ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra in. Icon laa Gomel si sono. La delegazione russa fa sapere che “è possibile trovare terreno comune”. Nuove trattative si terranno nei prossimi giorni. Il presidente russo Vladimirin una telefonata a Emmanuel Macron ha dichiarato che un accordo sarà possibile quando l’sarà “” e quando sarà riconosciuta “la sovranità russa sulla“. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la richiesta di adesione all’Unione europea. Nel frattempo, la guerra non si ferma. Missili sono stati lanciati a Kharkiv, dove sono in corso violenti scontri, e “decine di civili – fa sapere il ministero degli Interni ucraino – sono stati uccisi“. Intanto, iniziano gli effetti ...

