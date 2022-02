Negoziati in Bielorussia, l'Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato | Mosca: "Kiev usa civili come scudi umani" (Di lunedì 28 febbraio 2022) 28 feb 10:16 Stasera incontro Macron - Scholz - von der Leyen Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, saranno questa sera a cena dal presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 febbraio 2022) 28 feb 10:16 Stasera incontro Macron - Scholz - von der Leyen Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, saranno questa sera a cena dal presidente ...

Advertising

rtl1025 : ????L'#Ucraina conferma i #negoziati con la #Russia al confine con la #Bielorussia. Lo riferisce la presidenza ucraina. - TgLa7 : #RussiaUcrainaConflict, Zelensky risponde a nuova proposta russa di negoziati in Bielorussia: Qualunque città va be… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ucraina conferma i negoziati con la Russia. Alla frontiera con la Bielorussia. #ANSA - MarcoRCapelli : RT @SimoneGeti: ???????????? In #Bielorussia tutto è pronto per ospitare i #negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell'arrivo delle delegazioni. #… - FmMosca : RT @SimoneGeti: ???????????? In #Bielorussia tutto è pronto per ospitare i #negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell'arrivo delle delegazioni. #… -