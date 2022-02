“Nave da guerra russa, vai a farti fot…”, i “13 eroi” ucraini dell’Isola dei Serpenti sono vivi: si sono arresi per mancanza di munizioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) I “13 eroi” dell’Ucraina, i soldati rimasti sull’isola Zmiinyi — conosciuta come Isola dei Serpenti, nel Mar Nero – sono vivi e vengono tenuti prigionieri dall’esercito russo. Erano diventati celebri pochi giorni fa per l’audio, trasmesso dalla CNN, in cui rispondevano “Nave da guerra russa, vai a farti fott**” al nemico che si avvicinava e che chiedeva loro di deporre le armi. Poco dopo, il territorio dell’Isola dei Serpenti è definitivamente passato sotto il controllo russo: l’isola è praticamente disabitata, ma ha un valore strategico, confermato lo scorso anno dal fatto che Zelensky aveva scelto proprio l’isola dei Serpenti come luogo di un’intervista con i media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) I “13” dell’Ucraina, i soldati rimasti sull’isola Zmiinyi — conosciuta come Isola dei, nel Mar Nero –e vengono tenuti prigionieri dall’esercito russo. Erano diventati celebri pochi giorni fa per l’audio, trasmesso dalla CNN, in cui rispondevano “da, vai afott**” al nemico che si avvicinava e che chiedeva loro di deporre le armi. Poco dopo, il territoriodeiè definitivamente passato sotto il controllo russo: l’isola è praticamente disabitata, ma ha un valore strategico, confermato lo scorso anno dal fatto che Zelensky aveva scelto proprio l’isola deicome luogo di un’intervista con i media ...

