Nathaly Caldonazzo eliminata al Grande Fratello Vip6: salvi Antonio Medugno e Miriana Trevisan (Di martedì 1 marzo 2022) Sorprese, colpi di scena e una nuova eliminazione in questo ricco appuntamento serale con il Grande Fratello Vip. Al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno, risultati i più votati dai coinquilini nel corso della scorsa puntata. Il pubblico però ha fatto la sua scelta e ha deciso: il Vippone che deve definitivamente abbandonare la Casa di Cinecittà è Nathaly Caldonazzo. Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo a rischio eliminazione Mancano pochissime puntate all'attesissima finale del Grande Fratello Vip, in quella che verrà ricordata come ...

