Napoli torna allo stadio: il big match col Milan è quasi sold out (Di lunedì 28 febbraio 2022) Polverizzati. Letteralmente polverizzati i biglietti di Napoli-Milan, che il club ha messo in commercio alle 14 di oggi. Fino a stamattina, l’acquisto era consentito solo ai possessori di voucher. All’apertura indiscriminata della vendita, il sito internet dedicato e le ricevitorie abilitate a emettere i ticket sono state prese d’assalto dai tifosi. Si sono riscontrate, in città e non solo, file lunghissime, infinite. E in effetti sul sito di Ticketone – per l’acquisto online – è successa la stessa cosa visto che s’è registrata un’attesa media di 18-19 mila persone in fila. Il risultato è che le curve e i distinti – nei loro settori superiori – sono già sold out. Resta una minima disponibilità nei settori inferiori ed in Tribuna Posillipo. Napoli torna allo stadio in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Polverizzati. Letteralmente polverizzati i biglietti di, che il club ha messo in commercio alle 14 di oggi. Fino a stamattina, l’acquisto era consentito solo ai possessori di voucher. All’apertura indiscriminata della vendita, il sito internet dedicato e le ricevitorie abilitate a emettere i ticket sono state prese d’assalto dai tifosi. Si sono riscontrate, in città e non solo, file lunghissime, infinite. E in effetti sul sito di Ticketone – per l’acquisto online – è successa la stessa cosa visto che s’è registrata un’attesa media di 18-19 mila persone in fila. Il risultato è che le curve e i distinti – nei loro settori superiori – sono giàout. Resta una minima disponibilità nei settori inferiori ed in Tribuna Posillipo.in ...

napolista : #Napoli torna allo stadio: il big match col #Milan è quasi sold out Lunghissime file presso le ricevitorie abilita… - gilnar76 : Ricordate Novellino? Torna ad allenare in provincia di #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - santolinf : RT @violismo: *maggio 2022,dopo 32 anni il napoli torna ad essere campione d'Italia* i festeggiamenti: - Spazio_Napoli : Ricordate Novellino? Torna ad allenare in provincia di Napoli - AngelDaGuerra : @sscnapoli Sarò con te Tu non devi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione -