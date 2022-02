Napoli o Lazio? La squadra ripescata in Europa League al posto dello Spartak

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina ha investito anche il mondo del calcio. Il campionato ucraino è stato sospeso per un mese ma anche in Mondiale in Qatar e le competizioni europee possono vivere dei cambiamenti. La finale di Championsè stata spostata da San Pietroburgo a Parigi e ora potrebbero esserci delle novità anche per l’Mosca: escluso loMosca, Lipsia ripescato LoMosca sarà eliminato dall’. Il club russo, qualificatosi al primonel girone del, avrebbe dovuto affrontare il Lipsia agli ottavi di finale. Ma non si giocheranno, come sottolinea la pagina ...

Advertising

pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - emipro74 : RT @C___Jimmy: @luca5587 Primo tempo ottimo della Lazio, ho avuto qualche flashback del mio Napoli del comandante Sarri. Il mercato sarà ov… - liidsss : RT @C___Jimmy: @luca5587 Primo tempo ottimo della Lazio, ho avuto qualche flashback del mio Napoli del comandante Sarri. Il mercato sarà ov… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lazio

Ascolta la versione audio dell'articolo La redazione di CalcioNews24 ha commentato la 27giornata di Serie A: infermeria Juve,e un occhio al derby di Coppa Italia La nostra redazione ha commentato la 27giornata della Serie A, dall'infermeria della Juventus fino alla sfida, gara avvincente e che ..., l esultanza di Insigne, 28 febbraio 2022 - Una volta sì, due no: dopo aver sprecato la chance di allungare su Milan e Inter nello scorso turno a causa del deludente pareggio di ...Repubblica scrive che il Napoli vince ma comunque recrimina perché manca un calcio di rigore che, in caso di pareggio dei biancocelesti, sarebbe stato decisivo e oggetto di discussione per l'episodio ...La vittoria last minute in casa dei biancocelesti conferma la candidatura per il titolo degli azzurri, ora di nuovo primi in classifica ...