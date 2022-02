Napoli | Koulibaly molto vicino al rinnovo ADL pronto a fare uno sforzo per trattenerlo

Advertising

infoitsport : Calciomercato Napoli, la mossa di De Laurentiis per Koulibaly - gilnar76 : #Napoli, rinnovo Koulibaly: la mossa di De Laurentiis #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - LazioNews_24 : #LazioNapoli, il saluto tra #Sarri e #Koulibaly - Gianlui82088323 : @NoContextNapoli @Spazio_Napoli Uno è una lota, l'altro è Koulibaly - Spazio_Napoli : Napoli, rinnovo Koulibaly: la mossa di De Laurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

: rinnovo, le ultime da Tmw Come svelato da Tuttomercatoweb iltratta il rinnovo di contratto di Kalidou, il difensore centrale senegalese in scadenza nel 2023 con ...Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5,7, Mario Rui 6; Demme 6 (81 Lobotka sv), Fabian Ruiz 7; Politano 6 (81 Ounas sv), Zielinski 5 (57 Elmas 6.5), Insigne 7 (90'+6 Juan Jesus sv); ...Se il Napoli è primo in classifica, subendo davvero pochissimi gol, buona parte del merito è anche di Kalidou Koulibaly ...A Napoli viene messo sempre in discussione. Ma meno se ne parla e meglio è, anche per lo stesso Napoli. Gol di Fabian Ruiz come quello di Koulibaly? Come esaltazione ci sta ma ora mancano ancora ...