Napoli | Insigne | 'La volevamo e l’abbiamo ottenuta! Grande squadra | grande gruppo'

Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94' il Napoli batte la Lazio

Una vittoria all'ultimo respiro, grandissimo il gioiello di Fabian Ruiz, come precedentemente il gol di Insigne

LAZIO-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #Insigne (62') ? #Pedro (88') ? #FabianRuiz (90+4')

Gazzetta esalta Insigne e Fabian: il Napoli rinasce da due pilastri criticati contro il Barça. Tiro dello spagnolo

Lazio-Napoli 1-2, le pagelle: Fabian da impazzire e finalmente Insigne, grande prova nel 2° tempo!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La buona prestazioni diin Lazio -ha fatto dimenticare i fischi della scorsa settimana Grandissima prestazione di Lorenzoin Lazio -, autore del gol del momentaneo 0 - 1 e dell'assist per il ...... quando la mente si annebbia e le gambe non tengono: così Patric , che resta sempre Patric anche se ha difeso alla grande contro Osimhen per un'ora, regala alil pallone dell'1 - 0 di,...Ha atteso tanto ma ne è valsa la pena. Insigne è tornato a segnare un gol su azione in una gara chiave in ottica volata Scudetto. Una rete che ha aiutato il suo Napoli a battere la Lazio. Per il fanta ..."Tutti con l'Ucraina". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Sheva in piazza a Londra: "Stop alla guerra". Juve più forte dei guai. Insigne-Ruiz: Napoli pr ...