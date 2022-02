Napoli, il sindaco Manfredi: “Al lavoro per accogliere profughi della guerra in Ucraina” (Di lunedì 28 febbraio 2022) In Consiglio Comunale l’informativa del sindaco Gaetano Manfredi sulla guerra in Ucraina: priorità alle situazioni di ricongiungimento familiare. In apertura della seduta di Consiglio comunale il sindaco Gaetano Manfredi ha informato l’assemblea sulle iniziative che si stanno intraprendendo in relazione alla guerra in Ucraina. Il sindaco ha spiegato all’assemblea di essere in contatto con l’Anci, Leggi su 2anews (Di lunedì 28 febbraio 2022) In Consiglio Comunale l’informativa delGaetanosullain: priorità alle situazioni di ricongiungimento familiare. In aperturaseduta di Consiglio comunale ilGaetanoha informato l’assemblea sulle iniziative che si stanno intraprendendo in relazione allain. Ilha spiegato all’assemblea di essere in contatto con l’Anci,

