Napoli, fatta per Mathias Olivera: operazione da 15 milioni di euro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Napoli sta guardando al futuro ed è pronto a rinforzarsi in vista della prossima stagione sportiva. Ovviamente, inutile dirlo, tutti i pensieri del club e della rosa sono in questo momento fissi sul finale di campionato, in cui c'è ancora molto in ballo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli però non si è mai fermato L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fatta La pressione ha divorato persino Djokovic, i tifosi del Napoli non vogliono capirlo Perché il Napoli avrà anche perso le sue occasioni, ma in un campionato che ricorda sempre più il ... Qualcuno dirà la solita frase fatta, ironizzando sui giovanotti milionari che soffrono d'ansia e che ...

Csel sul 5 per mille: con 440mila euro è Milano che si aggiudica donazioni più cospicue ... nell'ordine, Roma (con 396mila euro), Torino (con 165mila euro), Bologna con 111mila euro e Napoli ... Fatta eccezione per la provincia di Roma che, con i suoi 657mila euro, occupa la settima posizione, ...

Napoli, fatta per Mathias Olivera: operazione da 15 milioni di euro DailyNews 24 Guerra Ucraina, De Magistris: il Comune di Napoli coordini gli aiuti «Occorre quindi lanciare un duplice appello - aggiunge de Magistris - al Comune di Napoli, che attraverso gli uffici degli assessorati preposti faccia da coordinatore per la rete di aiuti che si sta ...

Lazio-Napoli, il non detto delle prodezze I gol di Insigne e di Fabian Ruiz dicono che il Napoli può puntare allo scudetto. Perché ha la qualità più alta del campionato. Ma non dicono che il Napoli è favorito per lo scudetto. Perché contro la ...

