Napoli, dopo la vittoria con la Lazio grande attesa per domenica: il Maradona quasi esaurito per il Milan (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sono quasi 40.000 i biglietti venduti in un solo pomeriggio: riempito in poche ore lo stadio Maradona per il match che profuma di scudetto di domenica prossima, Napoli-Milan, la sfida tra le due primatiste della serie A. dopo il match inizierà il countdown per la corsa finale. C’è il profumo della vetta solitaria, lo sentono i tifosi del Napoli, lo sentono i calciatori azzurri e il tecnico Spalletti, tutti esaltati dalla vittoria in casa della Lazio in pieno recupero. Oggi i tifosi sono stati impegnati a ‘combattere’ sul pc per comprare i biglietti, con curve e distinti in pratica esauriti mentre i giocatori azzurri si sono goduti il primo giorno di riposo a cui si aggiunge domani ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono40.000 i biglietti venduti in un solo pomeriggio: riempito in poche ore lo stadioper il match che profuma di scudetto diprossima,, la sfida tra le due primatiste della serie A.il match inizierà il countdown per la corsa finale. C’è il profumo della vetta solitaria, lo sentono i tifosi del, lo sentono i calciatori azzurri e il tecnico Spalletti, tutti esaltati dallain casa dellain pieno recupero. Oggi i tifosi sono stati impegnati a ‘combattere’ sul pc per comprare i biglietti, con curve e distinti in pratica esauriti mentre i giocatori azzurri si sono goduti il primo giorno di riposo a cui si aggiunge domani ...

Advertising

sechesi : L’ultima volta che un campionato è girato dopo un gol mancino segnato alla Lazio in pieno recupero e in quella stes… - ablibero : RT @doluccia16: A Napoli, 30enne dopo 2ª dose inizia a vomitare con forti dolori al torace. Era un infarto. In ospedale, un medico svela ch… - cannedcat : Il soprano ucraino Liudmyla Monastyrska e il mezzosoprano russo Ekaterina Gubanova si abbracciano dopo aver eseguit… - forlazizzu : RT @doluccia16: A Napoli, 30enne dopo 2ª dose inizia a vomitare con forti dolori al torace. Era un infarto. In ospedale, un medico svela ch… - BeppeMaresca : RT @doluccia16: A Napoli, 30enne dopo 2ª dose inizia a vomitare con forti dolori al torace. Era un infarto. In ospedale, un medico svela ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dopo Acerbi ritorna in campo, ma l'Olimpico non perdona: quanti fischi per il difensore Ascolta la versione audio dell'articolo In Lazio Napoli, Acerbi è ritornato in campo un mese e mezzo dopo l'infortunio. L'Olimpico gli ha riservato diversi fischi La partita contro il Napoli, è stata l'occasione per Francesco Acerbi di riassaggiare ...

Inter, il Napoli vola in vetta: perché gli azzurri fanno paura (e perché no...) Una vittoria importantissima che ha di fatto ricatapultato gli azzurri nella lotta scudetto dopo il periodo complicato vissuto a dicembre. Questo Napoli può davvero far paura all'Inter e diventare la ...

Calciomercato Napoli: gran colpo per il dopo Insigne Calcio Style Il Napoli guida la classifica: altro che senza carattere, c’è un dato inequivocabile Altro che squadra senza carattere, il Napoli è quella che ha tirato gli artigli fuori più di tutti. Dopo la partita di ieri all’Olimpico, con una vittoria che ricorda le migliori cavalcate mazzarriane ...

Napoli, Di Lorenzo sui social: “Una vittoria importantissima” Il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo esprime tutto il suo entusiasmo dopo la rocambolesca vittoria del suo Napoli contro la Lazio: “Una vittoria importantissima. É stata cercata e voluta con core e ...

Ascolta la versione audio dell'articolo In Lazio, Acerbi è ritornato in campo un mese e mezzol'infortunio. L'Olimpico gli ha riservato diversi fischi La partita contro il, è stata l'occasione per Francesco Acerbi di riassaggiare ...Una vittoria importantissima che ha di fatto ricatapultato gli azzurri nella lotta scudettoil periodo complicato vissuto a dicembre. Questopuò davvero far paura all'Inter e diventare la ...Altro che squadra senza carattere, il Napoli è quella che ha tirato gli artigli fuori più di tutti. Dopo la partita di ieri all’Olimpico, con una vittoria che ricorda le migliori cavalcate mazzarriane ...Il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo esprime tutto il suo entusiasmo dopo la rocambolesca vittoria del suo Napoli contro la Lazio: “Una vittoria importantissima. É stata cercata e voluta con core e ...