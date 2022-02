Napoli, contro la Lazio arrivano le risposte più attese (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lazio - Napoli, l esultanza di Insigne Napoli, 28 febbraio 2022 - Una volta sì, due no: dopo aver sprecato la chance di allungare su Milan e Inter nello scorso turno a causa del deludente pareggio di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), l esultanza di Insigne, 28 febbraio 2022 - Una volta sì, due no: dopo aver sprecato la chance di allungare su Milan e Inter nello scorso turno a causa del deludente pareggio di ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Vittoria di misura contro il Napoli per centrare il decimo successo consecutivo! #CMonEagles ?? - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - CorSport : #Napoli, grande festa in campo dopo la vittoria contro la #Lazio ?? - milanmagazine_ : IL COMMENTO - Bargiggia: 'Contro la Lazio il Napoli ha vinto con la qualità della sua rosa, Anguissa e Lozano in pa… - lazio_magazine : IL COMMENTO - Bargiggia: 'Contro la Lazio il Napoli ha vinto con la qualità della sua rosa, Anguissa e Lozano in pa… -