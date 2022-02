Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di Febbraio 2022

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In vetta alla classifica diil brano “Somos una bomba”, sul podio “Wait Wait Control” e “Dame un traguito” Nuovo appuntamento con la classifica della migliordel mese di. Maikel Flores feat. Crist Frost conquistano la vetta con “Somos una bomba” per Amboss Media. Il duo si trova a bordo della piscina di una villa a ballare in compagnia di alcune ragazze in costume da bagno. Un pezzo tipicamente estivo che si presta molto a riempipista per questa primavera ormai prossima. In seconda posizione spazio alla EMD (el menon y la diferencia) con Carrenoartes in “Wait wait control“, una produzionele di Boris Luca con Alejandro Pulido in mix master e video di Cartel Studio. Il singolo si caratterizza per la sua energia ...