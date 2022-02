Motomondiale, GP Qatar 2022: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci siamo, si entra ufficialmente nella settimana che ci porterà al via del Motomondiale 2022. Nel corso del prossimo weekend (4-6 marzo) infatti, vedremo il primo appuntamento della stagione, il Gran Premio del Qatar, consueta tappa d’apertura delle due ruote. Sul tracciato di Losail vedremo in azione le tre classi dopo la lunga sosta invernale e ci tufferemo in una stagione davvero elettrizzante. Certo, da un lato non vedremo più l’icona Valentino Rossi dopo 26 anni impareggiabili, ma i sostituti non mancheranno. In MotoGP per esempio si annuncia splendida la lotta per il titolo con Francesco Bagnaia e Marc Marquez che andranno a caccia di Fabio Quartararo, mentre tra Moto2 e Moto3, la pattuglia italiana proverà a fermare quella spagnola, agguerrita come sempre. Ci sarà da divertirsi in questo 2022! IN TV – Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci siamo, si entra ufficialmente nella settimana che ci porterà al via del. Nel corso del prossimo weekend (4-6 marzo) infatti, vedremo il primo appuntamento della stagione, il Gran Premio del, consueta tappa d’apertura delle due ruote. Sul tracciato di Losail vedremo in azione le tre classi dopo la lunga sosta invernale e ci tufferemo in una stagione davvero elettrizzante. Certo, da un lato non vedremo più l’icona Valentino Rossi dopo 26 anni impareggiabili, ma i sostituti non mancheranno. In MotoGP per esempio si annuncia splendida la lotta per il titolo con Francesco Bagnaia e Marc Marquez che andranno a caccia di Fabio Quartararo, mentre tra Moto2 e Moto3, la pattuglia italiana proverà a fermare quella spagnola, agguerrita come sempre. Ci sarà da divertirsi in questo! IN TV – Il ...

