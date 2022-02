MotoGP | inizia l’era del post-Valentino Rossi Francesco Bagnaia può tenere vivo l’interesse degli italiani E non solo…

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 2022 rappresenta a tutti gli effetti una sorta di “anno zero” per il Motomondiale, soprattutto se visto nell’ottica italiana. Per la prima volta dopo oltre un quarto di secolo non vedremo in pista. Il Dottore, giunto alla soglia delle 43 primavere, ha infatti deciso di appendere il casco al chiodo. Dunque viene meno un catalizzatore di interesse sullasia a livello globale che per quanto riguarda il Bel Paese. Cionondimeno, in Italia c’è chi puòviva l’attenzione attorno alla categoria. Parliamo, ovviamente, di. Il venticinquenne piemontese è senza dubbio uno dei candidati al titolo mondiale. Non potrebbe essere altrimenti, alla luce del suo poderoso finale di 2021. Pecco non ha avuto rivali nella parte conclusiva della passata ...