Mosca chiude lo spazio aereo a 36 Paesi, Italia compresa. Peskov: "Armi Ue all'Ucraina? Conseguenze pericolose e destabilizzanti" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dunque la Russia ha chiuso il suo spazio aereo a 36 Paesi, fra cui Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Canada. E' quanto sostiene l'agenzia stampa russa Tass, rilanciata dal Guardian. Peskov: "Una risposta speculare al divieto di voli per le compagnie aeree russe, ma tenendo conto dei propri interessi" In merito alle sanzioni che, a 360 gradi, si apprestano a 'travolgere' la Russia, Mosca gioca d'anticipo. Annuncia a sua volta la chiusura del proprio spazio aereo a ben 36 Paesi. A confermarlo, attraverso l'agenzia di stampa Tass, è stato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, il quale ha parlato di una "risposta speculare al divieto di voli per le compagnie aeree russe, ma tenendo conto dei propri interessi.

