Advertising

fattiamotore : Morgan Super 3, l’old style senza tempo che conquista – FOTO - MotoriSuMotori : #Morgan Super 3: ecco la nuova generazione dell’iconica 3 Wheeler #MorganSuper3 #News - LaStampa : Morgan Super 3, ecco il triciclo per bimbi cresciuti - PeterDanaher : RT @autostories_it: MORGAN Super 3. #Morgan presenta la nuova Super 3, sulla scia dei 113 anni di storia della casa dei veicoli a 3 ruote.… - motorespuntoes : RT @autostories_it: MORGAN Super 3. #Morgan presenta la nuova Super 3, sulla scia dei 113 anni di storia della casa dei veicoli a 3 ruote.… -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan Super

"Three is a magic number", cantava Bob Dorough negli anni Settanta. Un numero magico anche per la3, che sembra quasi un incrocio fra tre mezzi diversi: spider, canoa e motocarrozzetta; che poggia su tre ruote; e che ha un motore a tre cilindri. Trattasi di un vero e proprio ...La nuova3 è più morbida nelle linee, e più aggraziata: non c'è più il motore che spunta anteriormente limitando la vista del guidatore, ma è quasi tutto nascosto sotto i pannelli della ...La nuova Morgan Super 3, che sostituisce l’iconica 3 Wheeler, adotta ora un nuovo propulsore Ford a tre cilindri da 1,5 litri di cilindrata La nuova Morgan Super 3, che sostituisce l’iconica 3 Wheeler ...Il Gruppo Volkswagen svela come intende quotare una parte della Porsche in borsa pur mantenendone il controllo. Si stima un introito di 23-25 miliardi.