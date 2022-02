Montpellier: non c'è solo il Milan su Esteve (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non c'è solo il Milan sulle tracce di Maxime Estève. Il 19enne difensore centrale del Montpellier piace molto al Siviglia. Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non c'èilsulle tracce di Maxime Estève. Il 19enne difensore centrale delpiace molto al Siviglia.

Advertising

sportli26181512 : Montpellier: non c'è solo il Milan su Esteve: Non c'è solo il Milan sulle tracce di Maxime Estève. Il 19enne difens… - liaoncloudnine : nel 2018 durante il viaggio di ritorno da montpellier lessi un libro ora non mi ricordo assolutamente gli avvenimen… - ANYMORE77391699 : @aledm1617105 Si certo questo l'ho capito però quello che volevo intendere io è che comunque non può cambiare in 5… - ANYMORE77391699 : #LAmicaGeniale3 comunque non credo che Gaia e Margherita lasceranno subito la serie credo che almeno per il primo e… - eritropoietina_ : @aoutlentilles Mi sembrava che tutta la parte di Montpellier ed Elena che va dall’editrice in Francia e tutto fosse… -