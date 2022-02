Monica Maggioni mostra al TG1 la copertina fake con Putin come Hilter. Poi si scusa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tg1, copertina Time fake Il Tg1 di Monica Maggioni incappa in una (nuova) fake news e solo dopo se ne accorge. Nell’odierno speciale mattutino dedicato alla guerra in Ucraina, il notiziario di Rai1 è scivolato su una finta copertina del Time sulla quale l’immagine di Putin veniva ’sovrapposta’ a quella di Hitler. Si trattava però di un fotomontaggio circolato in rete, del quale solo in un secondo momento si sono accorti a Saxa Rubra. Nella copertina “choc” trasmessa, il presidente della Russia compariva con uno strappo all’altezza del volto, dal quale spuntavano i baffi del dittatore nazista. Titolo a corredo, in questo caso fedele all’originale: “The return of history – How Putin shattered Europe’s Dream” (Il ritorno della storia – ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tg1,TimeIl Tg1 diincappa in una (nuova)news e solo dopo se ne accorge. Nell’odierno speciale mattutino dedicato alla guerra in Ucraina, il notiziario di Rai1 è scivolato su una fintadel Time sulla quale l’immagine diveniva ’sovrapposta’ a quella di Hitler. Si trattava però di un fotomontaggio circolato in rete, del quale solo in un secondo momento si sono accorti a Saxa Rubra. Nella“choc” trasmessa, il presidente della Russia compariva con uno strappo all’altezza del volto, dal quale spuntavano i baffi del dittatore nazista. Titolo a corredo, in questo caso fedele all’originale: “The return of history – Howshattered Europe’s Dream” (Il ritorno della storia – ...

