“Molotov contro i tank come a Praga e Budapest”. Così Kiev prepara la resistenza contro Mosca (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Le donne preparano le Molotov e noi uomini pattugliamo i quartieri 24 ore al giorno. Le barricate sappiamo già dove farle, se arrivano i russi. Lanceremo le bottiglie incendiarie contro i carri armati come a Praga e Budapest durante le invasioni sovietiche, ma questa volta troveranno pane per i loro denti” è convinto Alexander Olefirenko InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Le donneno lee noi uomini pattugliamo i quartieri 24 ore al giorno. Le barricate sappiamo già dove farle, se arrivano i russi. Lanceremo le bottiglie incendiariei carri armatidurante le invasioni sovietiche, ma questa volta troveranno pane per i loro denti” è convinto Alexander Olefirenko InsideOver.

Advertising

petergomezblog : La guerra urbana di Kiev: ex contabili che preparano molotov, ronde armate contro i sabotatori russi. “Dobbiamo far… - zazoomblog : “Molotov contro i tank come a Praga e Budapest”. Così Kiev prepara la resistenza contro Mosca - #“Molotov #contro… - pietro30199674 : RT @FrancescoSaro: Secondo Veronica Gentili, gli americani bevono la vodka russa e spediscono le bottiglie vuote in Ucraina per fare le mol… - Ingrid85019794 : #Zelensky #Putin #guerraucrania ATOMICA CONTRO MOLOTOV: SIPARIO - robymonaldi2 : RT @FrancescoSaro: Secondo Veronica Gentili, gli americani bevono la vodka russa e spediscono le bottiglie vuote in Ucraina per fare le mol… -