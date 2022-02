Mobilità docenti 2023: da oggi si presenta domanda su Istanze online. LE ISTRUZIONI (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità 2022/23 sono stati indicati i termini entro i quali presentare le domande che, per il personale docente, decorrono al 28 febbraio, con termine ultimo fissato per il 15 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla2022/23 sono stati indicati i termini entro i qualire le domande che, per il personale docente, decorrono al 28 febbraio, con termine ultimo fissato per il 15 marzo. L'articolo .

