Milano Fashion Week | la nascita del Prêt-à-Durer

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Da una paura all’altra, da un’angoscia alla successiva. Laautunno-inverno 2022/23, da molti agognata perché ha segnato definitivamente il ritorno degli eventi IRL, ovvero In Real Life (con tutti i vezzi, i riti, i party, miti pre-pandemici puntualmente replicati come se nulla fosse accaduto negli ultimi due anni), si è svolta in un’atmosfera opposta e contraria a festeggiamenti di ogni tipo.. Da sinistra: look e dettagli dalle sfilate autunno inverno 2022/23 di Versace, Gucci, Prada e Bottega Veneta. Il linguaggio bellico usato per i tempi dei lockdown imposti dal Covid-19 si è trasferito nella notizia di una guerra, quella dell’invasione ucraina, penetrata nei luoghi delle sfilate con la violenza di una realtà che sta spezzando le vite, le ...

SkyTG24 : Armani a sostegno dell'Ucraina sfila senza musica sulle passerelle della Fashion Week - vogue_italia : Una selezione di progetti sostenibili dalla settimana della moda di Milano - Tharek1 : RT @vogue_italia: Una selezione di progetti sostenibili dalla settimana della moda di Milano - Duck170 : RT @DIESEL: Guarda il video della sfilata Autunno Inverno 2022 presentata dal Direttore Creativo di Diesel Glenn Martens durante la Fashion… - etica_morale : RT @DIESEL: Guarda il video della sfilata Autunno Inverno 2022 presentata dal Direttore Creativo di Diesel Glenn Martens durante la Fashion… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Fashion

Corriere della Sera

a a a Alice Temperley rende omaggio al glorioso West. La stilista inglese, amata da Kate Middleton, offre una collezione, per il prossimo autunno inverno, sospesa tra sogno e realtà. Una collezione ...... l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello interverrà a "Better togheter", la conferenza stampa di presentazione di Micam, Mipel, Theonee Homi (and ...Alle sfilate di Milano autunno inverno 2022 gli stilisti esaltano la moda made in Italy senza tempo, fatta per superare le tendenze ...Sono ben 45 gli show in presenza previsti dal 28 febbraio all'8 marzo, con tante novità da segnare in agenda: dal ritorno di The Row, delle gemelle Olsen, alla prima collezione di Off-White senza Virg ...