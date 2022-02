Milano Fashion Week! Ecco i 5 capi jeans più trendy del momento!

Leggi su chedonna

(Di lunedì 28 febbraio 2022) LaWeek continua a dettare le tendenze del nuovo anno, e tra queste non mancherà assolutamente il, o meglio, il tessuto denim! Pantaloni, giacche o total look l’importante è che siano di! Si è ufficialmente conclusa laWeek, settimana in cui latale della moda italiana ospita le sfilate L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it