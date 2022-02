Milan: possibili nuovi scenari in serie A per Kessie (Di lunedì 28 febbraio 2022) nuovi scenari di mercato per Franck Kessie: secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe fare un’offerta al centrocampista... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022)di mercato per Franck: secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe fare un’offerta al centrocampista...

Advertising

sportli26181512 : Milan: possibili nuovi scenari in serie A per Kessie: Nuovi scenari di mercato per Franck Kessie: secondo La Gazzet… - news24_inter : #MilanInter Le possibili scelte di Inzaghi ?? - CalcioOggi : Pioli, un altro derby col problema del 10. Diaz non gira, le possibili alternative - La Gazzetta dello Sport - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Pioli, un altro derby col problema del 10. Diaz non gira, le possibili alternative - OdeonZ__ : Pioli, un altro derby col problema del 10. Diaz non gira, le possibili alternative -