Milan, Pioli verso il derby: 'E' il momento decisivo, facciamo l'ultimo step' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha fatto un appello alla sua squadra alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l' Inter , in programma martedì sera alle 21 a San Siro: "E' ora ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico delStefanoha fatto un appello alla sua squadra alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l' Inter , in programma martedì sera alle 21 a San Siro: "E' ora ...

Advertising

cmdotcom : Napolimania: le lamentele sull'arbitro di #Pioli e #Maldini, l'idea #Orsato... Speriamo il #Milan non abbia aiuti… - AntoVitiello : #Pioli: '#Ibrahimovic sta meglio. Può tornare col Napoli? Non lo so, va valutato giorno per giorno. Questa sarà una… - AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - IduanJavier : RT @theMilanZone_: ?? Napolimania: le lamentele sull'arbitro di #Pioli e #Maldini, l'idea #Orsato... Speriamo il #Milan non abbia aiuti http… - caleee12 : @Pirichello Pioli è assolutamente in linea con i punti di questa rosa (forse anche di più), ciò che gli imputo è il… -