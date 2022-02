Milan | Leao | “Rinnovo? Ho già iniziato a parlarne con gli avvocati”

Advertising

AntoVitiello : #Leao a Dazan: 'Voglio fare la storia qui, vorrei che il mio nome un giorno possa stare al museo del #Milan' Leao,… - DAZN_IT : 1vs1 con Rafael Leao, ma è il suo album di debutto. Fuori giovedì 3 marzo solo su DAZN. #Leao #Milan #SerieATIM… - AntoVitiello : Ancora #Leao a @DAZN_IT: 'Rinnovo? Sto bene qua, il #Milan è casa mia e sono qua da tre anni. Ho già iniziato a pa… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Leao ha le idee chiare: 'Voglio fare la storia qua e vedere il mio nome nel museo del Milan' - TuttoMercatoWeb : Leao ha le idee chiare: 'Voglio fare la storia qua e vedere il mio nome nel museo del Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao

Pagelle della 27giornata serie A, le Promossevoto 6 : Un pareggio che fa male, specie per ... Favoloso invece, ancora a segno, con il solito stop alto, con palla ad incrociare bassa. Un ..., stagione favolosa, ma senza gol non si vince, Giroud non è Vlahovic, l'assenza di Zlatan pesa tantissimo. A Napoli sarà una sconfitta senza precedenti. Ilhanella sua migliore stagione possibile, poi dopo di lui il nulla, Rebic non segna mai, Giroud è sparito da 5 partite, manca il bomber. Non prendere Belotti a zero sarebbe una follia ...In campionato sta vivendo una crisi inaspettata, che l'ha fatta retrocedere dal primo al terzo posto. In Coppa Italia, però, l'Inter rimane la principale candidata al successo. I nerazzurri affrontano ...Rafael Leao, intervistato da DAZN, ha parlato così del suo rinnovo di contratto con il Milan: "Sto bene qui, il Milan è casa mia. Sono qui da tre anni. Voglio fare la storia ...