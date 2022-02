Milan | Kessié come Donnarumma | il top club affonda per l’estate

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Franckappare sempre più lontano dal: la sua intenzione di non rinnovare il contratto lo libera a zero, pronto un topperIlsta vivendo, con Franck, quanto ha già vissuto la scorsa estate anche con Gianluigi. Anche il centrocampista, infatti, ha rifiutato di prolungare il proprio contratto, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

- Inter , la sfida si avvicina. Martedì 1° marzo si giocherà la prima semifinale di Coppa Italia, la sfida d'andata trae Inter. Per i nerazzurri, il Derby di Coppa Italia potrebbe essere un riscatto dopo aver prima pareggiato e poi perso i Derby di campionato. Mister Inzaghi farà giocare i titolari con l'unica ...Commenta per primo Nuovi scenari di mercato per Franck Kessie: secondo La Gazzetta dello Sport , l' Inter potrebbe fare un'offerta al centrocampista ivoriano delper la prossima stagione.