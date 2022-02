Milan-Inter, Inzaghi alla vigilia: “Aspetto mentale e motivazioni sono fondamentali” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Simone Inzaghi alla vigilia di Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 21/22 Domani l’Inter sarà impegnata nella semifinale di andata della Coppa Italia 21/22 nel derby contro il Milan. alla vigilia della sfida l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole. “Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro e allo stesso tempo una partita in cui l’Aspetto mentale e motivazionale faranno la differenza”. “Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione. Questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Simonedi, semifinale di andata della Coppa Italia 21/22 Domani l’sarà impegnata nella semifinale di andata della Coppa Italia 21/22 nel derby contro ildella sfida l’allenatore nerazzurro Simoneha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole. “Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro e allo stesso tempo una partita in cui l’e motivazionale faranno la differenza”. “Per la città dio sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione. Questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel ...

