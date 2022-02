Milan-Inter domani in tv in chiaro? Orario | canale e diretta streaming semifinale Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere in, derby valido per ladi andata della. Le due formazioni meneghine continuano a condurre in testa il campionato di Serie A, ma vengono da un periodo non brillante: due pareggi contro Salernitana e Udinese hanno frenato la corsa dei rossoneri, che sembravano lanciati dopo la vittoria del derby per 1-2 con doppietta di Giroud. Da canto loro, non va certo meglio ai nerazzurri, che in campionato non vincono da un mese, dal 2-1 agguantato all’ultimo contro il Venezia, ma gode ancora del bonus della partita contro il Bologna da recuperare, che proietta gli uomini di Inzaghi potenzialmente a +1 sue Napoli. Il fischio d’inizio ...