Milan-Inter, Coppa Italia 2022: dove vederla in tv, orario, programma, probabili formazioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milan-Inter, Coppa Italia: atto primo, o forse sarebbe meglio dire atto terzo. In questo 2021-2022 è il momento di una nuova stracittadina, questa volta però non in Serie A, ma bensì nella seconda competizione calcistica per importanza del nostro paese. Chi la spunterà: la banda di Pioli o quella di Inzaghi? Entrambe non sono in un momento felicissimo, quindi il match potrebbe rivelarsi come un momento di svolta della stagione. I precedenti di quest’anno sorridono ai rossoneri, che hanno un bilancio di un pareggio e una vittoria. Domani le cose saranno confermate o muteranno? La parola al campo. Martedì 1 marzo, alle ore 21:00 Milan e Inter andranno a caccia della vittoria nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia; il match ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022): atto primo, o forse sarebbe meglio dire atto terzo. In questo 2021-è il momento di una nuova stracittadina, questa volta però non in Serie A, ma bensì nella seconda competizione calcistica per importanza del nostro paese. Chi la spunterà: la banda di Pioli o quella di Inzaghi? Entrambe non sono in un momento felicissimo, quindi il match potrebbe rivelarsi come un momento di svolta della stagione. I precedenti di quest’anno sorridono ai rossoneri, che hanno un bilancio di un pareggio e una vittoria. Domani le cose saranno confermate o muteranno? La parola al campo. Martedì 1 marzo, alle ore 21:00andranno a caccia della vittoria nella gara d’andata della semifinale di; il match ...

