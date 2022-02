Milan, Ibrahimovic tenta il recupero per il Napoli: parla Pioli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Napoli si è preso il primo posto in Serie A al pari del Milan. Domenica sera ci sarà lo scontro diretto per la vetta e tutto fa pensare ad un vero e proprio big match che può decidere le sorti del campionato. Per la squadra di Spalletti, questa appena iniziata sarà la settimana tipo, ovvero senza partite infrasettimanali. La preparazione sarà concentrata interamente sul match contro i rossoneri di Pioli che, al contrario, martedì dovrà scendere in campo per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Milan Ibrahimovic (Getty Images)Milan, Ibrahimovic in campo con il Napoli? parla Pioli In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Zlatan ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilsi è preso il primo posto in Serie A al pari del. Domenica sera ci sarà lo scontro diretto per la vetta e tutto fa pensare ad un vero e proprio big match che può decidere le sorti del campionato. Per la squadra di Spalletti, questa appena iniziata sarà la settimana tipo, ovvero senza partite infrasettimanali. La preparazione sarà concentrata interamente sul match contro i rossoneri diche, al contrario, martedì dovrà scendere in campo per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter.(Getty Images)in campo con ilIn conferenza stampa, Stefanohato delle condizioni di Zlatan ...

