Michelle Hunziker: «Provo disagio, mi sento impotente». Il post sulla guerra (scritto dalle vacanze) (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno... Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso...

