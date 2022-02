Michelle Hunziker in vacanza alle Maldive dopo l’addio a Trussardi: «Mi sento a disagio», ecco il motivo (FOTO) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Michelle Hunziker ha vissuto un periodo davvero intenso: prima la separazione da Tomaso Trussardi e poi il grande successo del suo programma Michelle Impossibile. Oggi la showgirl svizzera è volata alle Maldive in compagnia della sua manager, Graziella Lopedota. Leggi anche: Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ieri sera: sono tornati insieme? VIDEO BACIO e RIASSUNTO... Leggi su donnapop (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha vissuto un periodo davvero intenso: prima la separazione da Tomasoe poi il grande successo del suo programmaImpossibile. Oggi la showgirl svizzera è volatain compagnia della sua manager, Graziella Lopedota. Leggi anche:e Eros Ramazzotti ieri sera: sono tornati insieme? VIDEO BACIO e RIASSUNTO...

Advertising

infoitcultura : Trussardi e Hunziker, Michelle si regala la prima vacanza da sogno come single - infoitcultura : Michelle Hunziker: «Provo disagio, mi sento impotente». Il post sulla guerra (scritto dalle vacanze) - infoitcultura : Michelle Hunziker si prende una pausa: 'Sono dall'altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto' - telodogratis : Michelle Hunziker si prende una pausa: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto” - zazoomblog : “Ecco con chi è”. Michelle Hunziker la fuga lontano dall’Italia in un posto da sogno - #“Ecco #Michelle #Hunziker… -