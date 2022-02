Michelle Hunziker alle Maldive con le bimbe: “Sono dall’altra parte del mondo per staccare un po’” (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ stato un periodo impegnativo per Michelle Hunziker: dall’addio al marito Tomaso Trussardi al grande show in tv, non si è fatta mancare nulla. E ora ha bisogno di riconquistare le forze. Ecco allora la decisione di prendersi una vacanza con le sue bambine, Sole e Celeste, dall’altra parte del mondo per ricaricare le pile. Ma quel che accade in Ucraina la fa sentire a disagio: “So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza”. Michelle è appena sbarcata nell’atollo delle Maldive che la ospita con le figlie e le amiche ma scrive sui social: “Mi Sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno… Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ stato un periodo impegnativo per: dall’addio al marito Tomaso Trussardi al grande show in tv, non si è fatta mancare nulla. E ora ha bisogno di riconquistare le forze. Ecco allora la decisione di prendersi una vacanza con le sue bambine, Sole e Celeste,delper ricaricare le pile. Ma quel che accade in Ucraina la fa sentire a disagio: “So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza”.è appena sbarcata nell’atollo delleche la ospita con le figlie e le amiche ma scrive sui social: “Misvegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno… Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal ...

