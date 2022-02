“Mi dispiace, provo disagio”. Michelle Hunziker, il dolore per la terribile situazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo lo stress da separazione e la fine della vincente, quanto faticosa, avventura con Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha sentito, comprensibilmente, il bisogno di coccolarsi un po’ partendo per una vacanza all’estero. Con lei le figlie Sole e Celeste, la sua manager e altri amici. Ma qualcosa continua a tormentarla. L’idilliaca meta scelta da Michelle Hunziker sono le Maldive e, col gruppo vacanza, stanno soggiornando in un fantastico e lussuosissimo resort. Le acque cristalline, la candida sabbia, il buon cibo, lo sci d’acqua e neanche le risate donate dalle figlie la stanno aiutando a mandare giù qualcosa che la fa sentire a disagio. Michelle Hunziker, la ‘fuga’ alle Maldive Facile comprenderla e, allo stesso tempo, giudicarla ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo lo stress da separazione e la fine della vincente, quanto faticosa, avventura conImpossible,ha sentito, comprensibilmente, il bisogno di coccolarsi un po’ partendo per una vacanza all’estero. Con lei le figlie Sole e Celeste, la sua manager e altri amici. Ma qualcosa continua a tormentarla. L’idilliaca meta scelta dasono le Maldive e, col gruppo vacanza, stanno soggiornando in un fantastico e lussuosissimo resort. Le acque cristalline, la candida sabbia, il buon cibo, lo sci d’acqua e neanche le risate donate dalle figlie la stanno aiutando a mandare giù qualcosa che la fa sentire a, la ‘fuga’ alle Maldive Facile comprenderla e, allo stesso tempo, giudicarla ...

