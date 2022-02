Meteoheroes | arriva il gioco per Playstation su ambiente e lotta all' inquinamento Ecco il trailer | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il cartone italiano “- Insieme per la Terra” diventa un videoper bambini e famiglie. Oggi, lunedì 28 febbraio, Sony Interactive Entertainment España e Mondo TV Studios ne annunciano il lancio in tutto il mondo pere PC su piattaforma STEAM. Il progetto è ispirato alla famosa serie tv d'animazione “”, coprodotta in Italia da Mondo TV SpA e MeteoExpert–IconaClima: il videogame, al quale potranno giocare bambini di tutte le età (PEGI 3), è già disponibile suStore (al prezzo di 19,99 euro), mentre la versione fisica arriverà nei negozi in autunno. La popolare serie tv, in onda dal luglio 2020 su Cartoonito (canale 46 del DTT), promuove valori importanti come il rispetto per l'e la natura e la...