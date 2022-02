Meteo Roma del 28-02-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022)Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord cieli in prevalenza soleggiato Al mattino su tutti i settori al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni al centro al mattino nevicate fino a quote basse e collinari sui versanti adriatici con precipitazioni sparse cieli in prevalenza sereni sulle coste di Toscana e il Lazio al pomeriggio non sono previsti cambiamenti Con quanta neve 400-500 metri di quota in serata residue precipitazioni in Abruzzo con tempo in deciso miglioramento Ampi spazi di sereno nella notte al sud tempo instabile al mattino con precipitazioni sparse nei film sui 200-500 m sulle regioni peninsulari al pomeriggio persiste il maltempo con fenomeni anche intensi su Calabria e Sicilia asciutto sulla Sardegna ...