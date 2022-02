Mercato Milan: sprint Barcellona per Kessie, c’è l’offerta (Di lunedì 28 febbraio 2022) dei blaugrana al centrocampista ivoriano Frank Kessie è sempre più vicino al Barcellona. Il centrocampista ivoriano, come riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe ricevuto un’importante offerta da 6.5 milioni a stagione. Il Milan, che nelle ultime settimane ha incontrato spesso l’entourage del calciatore, è stato informato della situazione e attende ora la decisione definitiva del centrocampista classe ’96. La trattativa non è ancora chiusa ma ha subito dunque una forte accelerata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) dei blaugrana al centrocampista ivoriano Frankè sempre più vicino al. Il centrocampista ivoriano, come riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe ricevuto un’importante offerta da 6.5 milioni a stagione. Il, che nelle ultime settimane ha incontrato spesso l’entourage del calciatore, è stato informato della situazione e attende ora la decisione definitiva del centrocampista classe ’96. La trattativa non è ancora chiusa ma ha subito dunque una forte accelerata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Barcellona, offerta a #Kessie - Milanista_Serio : RT @la_rossonera: #Botman ha da tempo scelto la sua prossima destinazione. Il viaggio da Lille a Milano sarà di sola andata e al calciatore… - infoitsport : “Il Milan ci prova…”: Inter, sgambetto ed improvviso derby di mercato - infoitsport : Inter e Milan sfida eterna | Derby di mercato per tre giocatori - infoitsport : Gazzetta - Milan-Inter, non solo Scamacca: derby di mercato anche per Viti dell'Empoli -