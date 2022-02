Meno di Trenta tutti i vincitori della terza edizione, attori e attrici under 30 tra cinema e serie tv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Meno di Trenta tutti i vincitori della terza edizione. Il 18 marzo la premiazione al Festival del cinema di Spello e dei borghi Umbri Il mondo visto dagli under 30. Sono stati assegnati i premi di Meno di Trenta, l’iniziativa dedicata agli artisti italiani di cinema, TV e web sotto i 30 anni e giunta alla sua terza edizione. Un’edizione nel segno dei generi comedy, horror e fantasy. Confermata per il secondo anno consecutivo la partnership del premio con il Festival del cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del cinema, presieduto da Donatella Cocchini e con la direzione artistica ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 febbraio 2022)di. Il 18 marzo la premiazione al Festival deldi Spello e dei borghi Umbri Il mondo visto dagli30. Sono stati assegnati i premi didi, l’iniziativa dedicata agli artisti italiani di, TV e web sotto i 30 anni e giunta alla sua. Un’nel segno dei generi comedy, horror e fantasy. Confermata per il secondo anno consecutivo la partnership del premio con il Festival delCittà di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del, presieduto da Donatella Cocchini e con la direzione artistica ...

Advertising

cinefilosit : #MenodiTrenta, assegnati i premi principali dell'edizione 2022 #ILoveCinefilos - CinecittaNews : #AuroraGiovinazzo e #FrancescoRusso tra i vincitori di #MenodiTrenta. Scopri tutti i premi che verranno consegnat… - laduchessalia : @GaribaldiPaolo Fino a che non vedo, non credo, questi tizi fregherebbero anche Giuda e per meno di trenta denari. - AleGrigo1992 : #Salvini è stato sufficientemente cretino a manifestare il suo sostegno incondizionato a #Putin, qualunque cosa fac… - tribuna_treviso : Più di 400 mamme trevigiane hanno aderito alla gara di solidarietà per aiutare tre bambini ucraini di meno di un an… -