Medvedev, il tennista russo contro la guerra: “Fermiamola per i bambini” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il nuovo numero uno del tennis mondiale è russo. Daniil Medvedev ha superato Novak Djokovic nella classifica ATP ed è il primo tennista dal 2004 ad aggiudicarsi la testa della classifica a scapito dei quattro che finora hanno dominato il mondo del tennis: Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray. Nel giorno in cui ha raggiunto l’obiettivo che ha detto di sognare da quando era bambino, sui social ha lanciato un appello proprio rivolto ai più piccoli, che dopo la pandemia potrebbero pagare le conseguenze di una guerra senza precedenti: “Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo”, ha scritto. Continua il messaggio di Medvedev: “Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il nuovo numero uno del tennis mondiale è. Daniilha superato Novak Djokovic nella classifica ATP ed è il primodal 2004 ad aggiudicarsi la testa della classifica a scapito dei quattro che finora hanno dominato il mondo del tennis: Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray. Nel giorno in cui ha raggiunto l’obiettivo che ha detto di sognare da quando era bambino, sui social ha lanciato un appello proprio rivolto ai più piccoli, che dopo la pandemia potrebbero pagare le conseguenze di unasenza precedenti: “Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo”, ha scritto. Continua il messaggio di: “Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita. ...

Advertising

SkyTG24 : Nel giorno in cui è diventato ufficialmente numero 1 del ranking mondiale, il tennista russo Daniil #Medvedev lanci… - FBiasin : “Voglio parlare per conto di ogni bambino (…) La loro vita sta cominciando solo ora (…) Per questo chiedo la pace n… - SkyTG24 : Guerra Ucraina, il tennista russo n. 1 Medvedev: 'A nome bambini chiedo la pace nel mondo' - PaoloCaioni : RT @michelelanzo: Il numero uno al mondo, il tennista russo Daniil Medvedev, sferza Putin e scrive che i bambini non devono smettere di s… - serieB123 : Ucraina, il tennista Medvedev: «Chiedo la pace a nome dei bambini» -