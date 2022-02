Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Vi invito a lavorare alla conversione personale” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Madonna nel suo messaggio per oggi, ci richiama a un’occasione speciale per rinnovare il nostro cammino di conversione, mettendo più che mai in pratica i suoi consigli materni, soprattutto nel tempo di Quaresima, oramai alle porte. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Madonna nel suoper oggi, ci richiama a un’occasione speciale per rinnovare il nostro cammino di, mettendo più che mai in pratica i suoi consigli materni, soprattutto nel tempo di Quaresima, oramai alle porte. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingereSua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

