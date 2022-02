Me pari Walter al Teatro Elettra di Roma 11-13 marzo 2022

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Jessica Ferro presenta “Me” che andrà in scena il prossimo 11, 12 e 13aldi Via Capo D’Africa, la commedia brillante scritta e diretta da Giuditta Di Chiara. Un atto unico che vede protagonisti gli attori Jessica Ferro, Giorgia Paolini e Cristiano Arsì. Ma che cos’è “Me”? Com’è strutturato lo spettacolo? Partiamo da un dato di fatto: tutti noi conosciamo le favole, ma nessuno mai sbircia dietro le quinte. Meinizia nel momento esatto in cui il principe cade da cavallo e la principessa ha i capelli tutti arruffati… Un ottimo inizio per una favola contemporanea! E’ uno spettacolo fatto di aspettative, di frasi dette e ridette, come un disco rotto, come la locandina dello ...