Martina Franca: rider investito In serata (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scontro fra auto e moto in pieno centro di Martina Franca in serata. Incidente per cause da dettagliare: il conducente della due ruote, impegnato nel trasporto di pizze, è stato investito dalla vettura il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Intervento dell’ambulanza e degli agenti di polizia locale e traffico bloccato in quella strada. L'articolo Martina Franca: rider investito <small class="subtitle">In serata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scontro fra auto e moto in pieno centro diin. Incidente per cause da dettagliare: il conducente della due ruote, impegnato nel trasporto di pizze, è statodalla vettura il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Intervento dell’ambulanza e degli agenti di polizia locale e traffico bloccato in quella strada. L'articolo In proviene da Noi Notizie..

Advertising

AngelaRosa2311 : Martina Franca, Ta, Puglia ???? - lillidamicis : Il movimento politico Visione Comune, attraverso il suo direttivo e i rappresentanti in Consiglio comunale e in Giu… - CodingJobsIt : HERO s.r.l. is hiring a Software Developer in Martina Franca, Puglia, Remote: - MartinaNotizie : Poco personale negli ospedali, Conserva chiede più organico per Taranto e Martina Franca - AgoraBlog2 : SOLIDARIETA'?????? “Per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore” #martinafranca #ucraina -